Neve blocca autobus con 58 pellegrini | salvati dai Carabinieri a Chiusi della Verna

Il 26 marzo 2026, un autobus con 58 pellegrini è rimasto bloccato sulla Strada Provinciale 60 vicino a Chiusi della Verna a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato la zona. I Carabinieri sono intervenuti per soccorrere i passeggeri, che sono stati poi messi in sicurezza. L’incidente si è verificato a circa quattro chilometri dal centro abitato, dove la neve ha reso difficile il passaggio dei veicoli.

Nella mattinata del 26 marzo 2026, un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio di Chiusi della Verna, a circa quattro chilometri dal centro abitato, a causa delle intense nevicate che hanno colpito i rilievi casentinesi. Il mezzo, diretto al Santuario Francescano della Verna, trasportava un gruppo proveniente da Sesto Fiorentino, composto in prevalenza da persone anziane, alcune con difficoltà di deambulazione. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato un significativo accumulo di neve sulla carreggiata, rendendo impossibile qualsiasi manovra e bloccando completamente il veicolo, nonostante l’intervento dei mezzi spazzaneve. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della Verna Articoli correlati Dieci cani chiusi in gabbia tra sporcizia e gravi condizioni di sofferenza: salvati dai carabinieri in IrpiniaLa scoperta a Monteforte Irpino, in un'area ricadente nel Parco regionale del Partenio. Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della biciclettaArezzo, 10 febbraio 2026 – Incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chiusi della Verna Autobus bloccato dalla neve: gruppo di 58 pellegrini soccorso dai carabinieri a Chiusi della VernaIntervento dei militari dell'Arma: staffetta con le auto di servizio, sono stati tutti trasferiti in un luogo sicuro ... corrierediarezzo.it Autobus di pellegrini bloccato dalla neveCHIUSI DELLA VERNA: In 58 erano diretti da Sesto Fiorentino al santuario francescano della Verna, ma la nevicata rende impraticabile la strada: intervengono i Carabinieri ... toscanamedianews.it