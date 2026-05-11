Sansovino | addio sogno D Uno-due letale del Grassina

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Sansovino e Grassina, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0. I gol sono stati realizzati nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria finale. La formazione di casa ha schierato diversi cambi durante la partita, inserendo giocatori a partita in corso. La sfida si è conclusa con la sconfitta per la squadra locale, che non è riuscita a segnare durante l’intero incontro.

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SANSOVINO 0 GRASSINA 2 SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Tognetti (109’ Papini), Bega, Pasquinuzzi (105’ Artini), Sabatini, Benucci (96’ Cacioppini) Privitera, De Filippo (84’ Sacconi), Ricci 857’ Rosi), Zhupa (88’ Iacomoni). A disp.: Piantini. All.: Tognozzi. GRASSINA: Bartoli, Maloku, Arcadipane, Castaldo (77’ Menga), Meazzini (72’ Calzolai), Fabiani, Dini, Corsi (90’ Parrini), Frezza (107’ Caschetto), Simoni (115’ D’Alesandro), Borghesi (77’ Alfarano). A disp.: Di Cicco, Silli, Meini. All.: Cellini. Arbitro: Carnevali di Prato Reti: 104’ Menga, 118’ Dini Note: terreno scivoloso, spettatori 1200 circa. Angoli: 2-3. Ammoniti: Borghesi, Zhupa, Menga, Dini, MONTEVARCHI – La Sansovino vede svanire nel modo più crudele una qualificazione che per lunghi tratti della stagione era stata costruita con solidità e continuità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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