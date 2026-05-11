Sansovino | addio sogno D Uno-due letale del Grassina

Nel match tra Sansovino e Grassina, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0. I gol sono stati realizzati nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria finale. La formazione di casa ha schierato diversi cambi durante la partita, inserendo giocatori a partita in corso. La sfida si è conclusa con la sconfitta per la squadra locale, che non è riuscita a segnare durante l’intero incontro.

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