Sansovino | addio sogno D Uno-due letale del Grassina
Nel match tra Sansovino e Grassina, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0. I gol sono stati realizzati nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria finale. La formazione di casa ha schierato diversi cambi durante la partita, inserendo giocatori a partita in corso. La sfida si è conclusa con la sconfitta per la squadra locale, che non è riuscita a segnare durante l’intero incontro.
SANSOVINO 0 GRASSINA 2 SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Tognetti (109’ Papini), Bega, Pasquinuzzi (105’ Artini), Sabatini, Benucci (96’ Cacioppini) Privitera, De Filippo (84’ Sacconi), Ricci 857’ Rosi), Zhupa (88’ Iacomoni). A disp.: Piantini. All.: Tognozzi. GRASSINA: Bartoli, Maloku, Arcadipane, Castaldo (77’ Menga), Meazzini (72’ Calzolai), Fabiani, Dini, Corsi (90’ Parrini), Frezza (107’ Caschetto), Simoni (115’ D’Alesandro), Borghesi (77’ Alfarano). A disp.: Di Cicco, Silli, Meini. All.: Cellini. Arbitro: Carnevali di Prato Reti: 104’ Menga, 118’ Dini Note: terreno scivoloso, spettatori 1200 circa. Angoli: 2-3. Ammoniti: Borghesi, Zhupa, Menga, Dini, MONTEVARCHI – La Sansovino vede svanire nel modo più crudele una qualificazione che per lunghi tratti della stagione era stata costruita con solidità e continuità.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Sansovino, chance per la D. C’è il Grassina nel mirinodi Matteo Marzotti Novanta minuti di gioco (salvo supplementari) per coltivare un sogno che si chiama serie D.
Calcio dilettanti, gli incroci playoff e playout. La Sansovino trova il Grassina sulla strada per la serie DTempo di verdetti nei dilettanti tra chi ha già disputato il primo turno dei playoff e i playout, mentre in Prima e Seconda categoria arriva il...
Si parla di: Sansovino: addio sogno D. Uno-due letale del Grassina; Grassina, il sogno continua.
MONTEVARCHI – Il Grassina Calcio compie l’impresa al Brilli Peri di Montevarchi: batte 2-0 la Sansovino ai supplementari con i gol di Menga e Dini e vola agli spareggi nazionali. I rossoverdi vincono così i play-off del girone B di Eccellenza e inizieranno il 2 - facebook.com facebook