Nel calcio dilettanti si delineano gli incontri dei playoff e dei playout, con alcune squadre già impegnate nei rispettivi turni. La squadra della Sansovino si prepara ad affrontare il Grassina in un match decisivo per la promozione in serie D. Nel frattempo, in Prima e Seconda categoria si definiscono le squadre che potranno ancora tentare di salire di categoria o dovranno lottare per non retrocedere.

Tempo di verdetti nei dilettanti tra chi ha già disputato il primo turno dei playoff e i playout, mentre in Prima e Seconda categoria arriva il quadro dettagliato di chi avrà ancora possibilità di promozione ed eventualmente dovrà lottare per restare in categoria. In Eccellenza la Sansovino ha chiuso al secondo posto con dieci punti di distacco sulla seconda. Quanto bastava per far scattare la forbice e quindi tenere fuori l’Antella dai playoff. La Sansovino domenica ha quindi riposato mentre il Grassina ha dovuto ricorrere ai tempi supplementari per avere la meglio (3-2) sulla Colligiana. Domenica prossima la finale Sansovino-Grassina in gara unica, in campo neutro (si parla del Brilli Peri ma è ancora presto per la certezza).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio dilettanti, gli incroci playoff e playout. La Sansovino trova il Grassina sulla strada per la serie D

Notizie correlate

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playoutSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla...

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessioneSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Calcio dilettanti, gli incroci playoff e playout. La Sansovino trova il Grassina sulla strada per la serie D; Seconda Categoria Bolzano Girone B, 22ª giornata: incroci decisivi nel finale di stagione; LND Bolzano. Anticipi del sabato: squadre Dilettanti in campo [SEGUI LIVE]; LND Bolzano. Squadre Dilettanti in campo [SEGUI LIVE].

Calcio dilettanti, gli incroci playoff e playout. La Sansovino trova il Grassina sulla strada per la serie DTempo di verdetti nei dilettanti tra chi ha già disputato il primo turno dei playoff e i playout, mentre in Prima e Seconda categoria arriva il quadro dettagliato di chi avrà ancora possibilità di pro ... lanazione.it

Gravina: Il calcio è uno sport professionistico, gli altri dilettanti. Bufera social: Senza vergognaMentre l’Italia intera si interroga su come sia stato possibile che il sistema calcio abbia fallito per tre cicli mondiali consecutivi, sui social il primo volto della debacle è quello di Gabriele ... gazzetta.it

Il gol dell’1-1 tra Arno Castiglioni Laterina e Bucine realizzato da Andrea Giannerini su assist di Cioncolini #calciodilettanti #calcio #dilettanti #toscana - facebook.com facebook