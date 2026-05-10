Nel calcio, una squadra si prepara a affrontare una partita di novanta minuti, con la possibilità di conquistare un posto in serie D. La formazione in questione punta a superare l’avversario, il cui nome è stato reso noto come Grassina. La sfida potrebbe proseguire anche oltre i tempi regolamentari, in caso di parità, per determinare chi avanza nel torneo. La partita si svolge in un contesto di eliminatorie sportive.

di Matteo Marzotti Novanta minuti di gioco (salvo supplementari) per coltivare un sogno che si chiama serie D. Ecco l’obiettivo di Sansovino e Grassina che questo pomeriggio alle 15 si affronteranno sul neutro del Brilli Peri. In palio c’è il passaggio del turno: dalla finale playoff del girone B di Eccellenza alla fase nazionale contro le altre vincenti dei playoff per inseguire il salto nel massimo torneo riservato ai dilettanti. La Sansovino di Luca Tognozzi arriva all’appuntamento con il morale alle stelle. Certo, i dieci punti maturati di vantaggio sulla quinta, hanno permesso di restare ai box nel turno precedente mentre il Grassina di Marco Cellini ha dovuto passare l’esame Colligiana che si è arresa solo ai supplementari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sansovino, chance per la D. C’è il Grassina nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calcio dilettanti, gli incroci playoff e playout. La Sansovino trova il Grassina sulla strada per la serie DTempo di verdetti nei dilettanti tra chi ha già disputato il primo turno dei playoff e i playout, mentre in Prima e Seconda categoria arriva il...

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino”