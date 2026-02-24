Fiorentina | contro lo Jagiellonia maxi turn over Lezzerini in porta Piccoli davanti EJagiellonia tornerà Gudmundsson

Fiorentina ha deciso di fare un maxi turn-over contro lo Jagiellonia, inserendo Lezzerini tra i pali e Piccoli in attacco. La squadra vuole gestire le energie in vista di impegni futuri e prova diverse soluzioni di formazione. Lo Jagiellonia si prepara a ricevere la Fiorentina con il ritorno di Gudmundsson, che potrebbe fare la differenza sulla fascia. La partita si gioca giovedì 26 febbraio 2026, con i tifosi pronti a seguire ogni mossa.

FIRENZE – La Fiorentina giovedì 26 febbraio 2026 di nuovo in campo per il ritorno dei play-off di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia. Situazione abbastanza tranquilla: si parte dallo 0-3 dell’andata. Per non andare agli ottavi bisognerebbe combinare un disastro. Ma non succederà. Non saranno disponibili, oltre all’infortunato Lamptey, i calciatori esclusi dalla lista Uefa, ovvero Rugani, Brescianini e Christensens. Da valutare le condizioni di Gudmundsson che non ha ancora smaltito del tutto i postumi di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra subito col Torino lo scorso 7 febbraio, ma con l’islandese che ha chiesto al proprio tecnico, Paolo Vanoli, di essere comunque convocato per la partita di ieri e andare in panchina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina in Conference: Gudmundsson in dubbio per la trasferta con lo JagielloniaGudmundsson rischia di saltare la partita contro lo Jagiellonia a causa di un infortunio alla caviglia.

Fiorentina, missione Polonia: Vanoli lancia Lezzerini nel fortino del JagielloniaLa Fiorentina ha deciso di far giocare Lezzerini nella partita di domani contro il Jagiellonia in Polonia, causa l’assenza di alcuni portieri titolari.

La Fiorentina 2 espugna Bialystok: 3-0 in casa dello JagielloniaTante assenze, tante seconde linee in campo, tanti giovani in panchina. Ma la Fiorentina 2 riesce a fare una bella gara e ad imporsi a Bialystok contro lo Jagiellonia, un 3-0 nell'andata dei playoff ... 055firenze.it

Conference League, la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi: Jagiellonia travolto 3-0Ranieri sblocca la gara, Mandragora firma il capolavoro su punizione e Piccoli chiude su rigore. Dopo un primo tempo sofferto, la squadra di Vanoli domina la ripresa e mette una seria ipoteca sul pass ... firenzetoday.it

