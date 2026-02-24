Fiorentina | contro lo Jagiellonia maxi turn over Lezzerini in porta Piccoli davanti E tornerà Gudmundsson

La Fiorentina ha deciso di fare un maxi turn-over contro lo Jagiellonia, per risparmiare i giocatori chiave in vista delle prossime sfide. Lezzerini è stato schierato tra i pali, mentre Piccoli ha avuto l’opportunità di partire dall’inizio in attacco. Inoltre, il rientro di Gudmundsson segna un elemento importante nel reparto offensivo. La formazione viola punta a gestire le energie senza rinunciare alla competitività in questa partita cruciale.

FIRENZE – La Fiorentina giovedì 26 febbraio 2026 di nuovo in campo per il ritorno dei play-off di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia. Situazione abbastanza tranquilla: si parte dallo 0-3 dell'andata. Per non andare agli ottavi bisognerebbe combinare un disastro. Ma non succederà. Non saranno disponibili, oltre all'infortunato Lamptey, i calciatori esclusi dalla lista Uefa, ovvero Rugani, Brescianini e Christensens. Da valutare le condizioni di Gudmundsson che non ha ancora smaltito del tutto i postumi di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra subito col Torino lo scorso 7 febbraio, ma con l'islandese che ha chiesto al proprio tecnico, Paolo Vanoli, di essere comunque convocato per la partita di ieri e andare in panchina.