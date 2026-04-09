Accadde oggi | 9 aprile la Resurrezione di Gesù Cristo

Il 9 aprile è ricordato come il giorno della Resurrezione di Gesù Cristo secondo i vangeli canonici, che raccontano come le donne abbiano scoperto la tomba vuota e riferito l’accaduto agli apostoli. Questa data segna un momento centrale nella narrazione della Pasqua cristiana, con dettagli che descrivono la scoperta e le prime testimonianze della resurrezione. La narrazione si concentra sugli eventi immediatamente successivi alla crocifissione, mantenendo un tono descrittivo e privo di interpretazioni.

Secondo quanto riportato dai Vangeli, il terzo giorno dopo la crocifissione di Gesù e la deposizione nel Santo sepolcro, Cristo risorse. Era una domenica, dato che la sua morte avvenne di venerdì. I vangeli canonici descrivono la testimonianza della scoperta della sua tomba vuota e le successive apparizioni di Gesù a discepole e apostoli. Scoperta che avvenne all’alba tra il sabato e la domenica, quando Maria Maddalena si recò al sepolcro che si trovava poco fuori le mura di Gerusalemme, nei pressi del Calvario, il monticello roccioso dove Gesù fu crocifisso, ove attualmente si trova la Basilica del Santo Sepolcro.I Vangeli non indicano una data precisa; pochi giorni fa abbiamo indicato come data di presunta morte il 3 aprile. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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