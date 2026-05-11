Sansal | Voglio abbandonare la Francia e la letteratura

Lo scrittore ha annunciato l’intenzione di lasciare la Francia e la carriera letteraria. Ha dichiarato di essere stato spinto a questa scelta da esperienze di traumi personali e da critiche rivolte alla sua posizione sull’Islam. Durante la sua permanenza a Parigi, ha affrontato commenti e prese di posizione che hanno influenzato profondamente il suo percorso. La sua decisione arriva dopo anni di discussioni e controversie legate alle sue opinioni.

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