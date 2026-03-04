Letteratura su TikTok | la professoressa Carla Lattanzi porta i grandi classici sui social con il progetto Capsule di Letteratura

Una docente utilizza TikTok per insegnare letteratura, condividendo estratti e analisi di grandi autori italiani. Con il progetto Capsule di Letteratura, mostra le parti più complesse e meno note dei classici, cercando di avvicinare i giovani e gli adulti alla lettura dei testi di riferimento. Il suo approccio mira a rendere la letteratura più accessibile attraverso i social media.