Letteratura su TikTok | la professoressa Carla Lattanzi porta i grandi classici sui social con il progetto Capsule di Letteratura
Una docente utilizza TikTok per insegnare letteratura, condividendo estratti e analisi di grandi autori italiani. Con il progetto Capsule di Letteratura, mostra le parti più complesse e meno note dei classici, cercando di avvicinare i giovani e gli adulti alla lettura dei testi di riferimento. Il suo approccio mira a rendere la letteratura più accessibile attraverso i social media.
La docente Carla Lattanzi usa TikTok per insegnare letteratura, mostrando le debolezze dei grandi autori e riavvicinando giovani e adulti alla lettura dei classici italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carla, la prof fa i video su Tik Tok: “Le mie ‘Capsule di letteratura’ per liberare i classici dai manuali”Se è vero che sui social si ritrovano gli amori di gioventù, una professoressa pesarese ha riacceso la passione per la letteratura italiana tra gli...
Leggi anche: Il nuovo film in uscita con Margot Robbie riporta il romanzo di Emily Brontë nell’occhio del ciclone. Su TikTok esplode un trend fatto di ironia, confusione e tentativi di decifrare la storia più tormentata della letteratura inglese
Approfondimenti e contenuti su Carla Lattanzi.
Temi più discussi: Parliamoci chiaro - Il futuro della sanità; La cagnolina Terry salvata dopo una notte di paura; Carrara, manifestazione degli operai davanti a Italian Sea Group: Vogliamo certezze sul futuro.
Carla, la prof fa i video su Tik Tok: Le mie ‘Capsule di letteratura’ per liberare i classici dai manualiDai banchi dell’istituto tecnico ai video virali che arrivano a totalizzare 160mila visualizzazioni. Così la professoressa di lettere Lattanzi ha trasformato i social nell’aula multimediale più amata ... msn.com
Carla Lattanzi spiega l'anafora su TikTok, il videoUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... ilrestodelcarlino.it
Buongiorno a tutti, “Chiara” di Antonella lattanzi… solo a me non è piaciuto facebook