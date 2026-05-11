Un'indagine è in corso a Sanremo riguardo all'associazione Anima, con un fascicolo aperto per sospetti di finanziamento illecito. Sono stati individuati alcuni vertici dell'organizzazione coinvolti nell'inchiesta. Le autorità hanno accertato che i fondi venivano nascosti utilizzando fatture false o irregolari, rendendo difficile tracciare le transazioni finanziarie effettive. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.

? Punti chiave Chi sono i vertici dell'associazione coinvolti nell'inchiesta?. Come venivano nascosti i fondi attraverso le fatture?. Quale ruolo ha il presidente di Amaie Energia nei flussi economici?. Come cambierà la tenuta della maggioranza comunale dopo gli accertamenti?.? In Breve Presidente Tommasini coinvolto insieme alla società partecipata Amaie Energia.. Lista Anima conta circa settecento tesserati nel territorio di Sanremo.. Movimento nato tra il 2022 e il 2023 sostiene sindaco Mager.. Guardia di Finanza acquisisce documenti contabili per verificare parcelle e fatture.. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per finanziamento illecito riguardante l’associazione -culturale Anima, coinvolgendo i vertici che hanno sostenuto la corsa alle elezioni amministrative di Sanremo nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, indagine su Anima: fascicolo per finanziamento illecito

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