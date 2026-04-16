Lazio Dagospia shock | indagine su proteste e pressioni contro Claudio Lotito Aperto fascicolo per manipolazione del mercato e stalking

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine riguardante le proteste di alcuni tifosi della Lazio e le pressioni contro il presidente della società. Secondo quanto riportato da un sito di informazione, l'inchiesta si concentra su eventuali manovre di manipolazione del mercato e comportamenti di stalking. La vicenda riguarda una presunta regia occulta dietro le proteste e le azioni di pressione indirizzate contro il dirigente.

Secondo quanto riportato dal sito “Dagospia” che stamattina ha scritto un articolo, la Procura di Roma indaga su una possibile regia occulta dietro le proteste di una parte della tifoseria della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. L’ipotesi degli inquirenti è che le contestazioni possano rientrare in un disegno più ampio volto a destabilizzare l’assetto economico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Telefonata Lotito, Pedullà: “Anni e anni di tengo famiglia alla radio e tappeti stesi, hanno prodotto questi risultati.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Tifosi in protesta contro Lotito, lasciano lo Stadio vuoto #lotito #lazio #stadio #pallaocampo Notizie correlate Lazio, indagine shock: piano criminale per forzare Lotito alla venditaLa Procura di Roma ha avviato un’indagine contro ignoti per accertare l’esistenza di una strategia criminale volta a colpire la stabilità finanziaria... C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadraLa procura di Roma è convinta che ci sia una regia occulta dietro le proteste dei tifosi della Lazio contro il suo presidente, Claudio Lotito, che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Lotito e la regia occulta criminale per portargli via la Lazio: l’indagine della Procura di Roma e il ruolo dei tifosiUna regia occulta dietro le ormai note proteste dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito con l’obiettivo di far crollare il titolo del club quotato in Borsa a Milano e facilitare cos ... unita.it Piano criminale per portare via la Lazio a Lotito: ecco la tesi della Procura di RomaSecondo la Procura di Roma, che ha svelato la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della Lazio, ci sarebbe un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. Leggi a ... lazionews.eu