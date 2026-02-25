Fondi Ue per l’istruzione indagine su un presunto sistema illecito tra scuole e università

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta della Procura Europea partita da Palermo. Docenti universitari, ricercatori di enti prestigiosi e insegnanti delle scuole superiori figurano tra gli indagati nell’ambito di un’ampia inchiesta della Procura Europea sulla presunta gestione irregolare di fondi comunitari destinati all’istruzione. L’indagine ha preso avvio tre anni fa a Palermo, con l’arresto di una dirigente scolastica del quartiere Zen, accusata di aver tratto vantaggi personali dalla gestione della mensa e di aver orientato gli acquisti della scuola verso una specifica società informatica in cambio, secondo l’accusa, di regali e dispositivi elettronici per sé e per i familiari. La preside ha successivamente patteggiato. Le investigazioni, condotte dalla Sezione EPPO del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, si sono ampliate grazie alle dichiarazioni di una dipendente della società coinvolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

