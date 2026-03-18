Dal Sannio all’Europa | JA Europe patrocina la Sannio Valley Masterclass

JA Europe sponsorizza la Sannio Valley Masterclass, un percorso di alta formazione tecnologica organizzato da Sannio Valley. Si tratta del secondo appuntamento di un programma gratuito che coinvolge partecipanti provenienti dal Sannio e dall’intera Europa. L’obiettivo è offrire competenze specializzate nel settore, con un focus specifico sulla formazione e lo sviluppo di nuove capacità tecniche.

Tempo di lettura: 3 minuti Secondo appuntamento del percorso gratuito di alta formazione tecnologica promosso da Sannio Valley. Benevento entra nella rete europea delle competenze digitali grazie al patrocinio di JA Europe e al collegamento con EU Code Week. L’iniziativa gode anche del patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio. Prosegue il percorso di formazione tecnologica promosso da Sannio Valley con la seconda Masterclass dedicata allo sviluppo software e alle tecnologie cloud, dal titolo “Dal Commit al Cloud: CICD in pratica”. L’appuntamento è in programma sabato 28 marzo, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso la sede di Sannio Valley in via Tiengo 15 a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal Sannio all’Europa: JA Europe patrocina la Sannio Valley Masterclass Articoli correlati Leggi anche: Benevento, al via le Sannio Valley Masterclass: primo incontro dedicato a Java Immagini dal Sannio: la Pace, a Santa Croce del Sannio una storia di armi e d’amoreIl giorno di carnevale è passato, ora è il tempo della rievocazione storica: a Santa Croce del Sannio, borgo rurale del Sannio beneventano, domenica... Approfondimenti e contenuti su Dal Sannio Temi più discussi: Montaldo e Di Marzo, dal Sannio all’Eurovision: due autori beneventani dietro il San Marino Song Contest; Cronaca - Sanità, FdI Sannio incontra la direzione ASL: focus su servizi territoriali e prevenzione; Scoperto monumento funerario con gladiatori lungo l'antica Via Appia nel Sannio; Benevento accoglie la terza tappa di Choco Italia. Dal Sannio all’Eurovision: due autori sanniti dietro il San Marino Song ContestC’è anche un pezzo di Sannio dietro uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’area eurovisiva. Il San Marino Song Contest, il concorso che seleziona l’artista destinato a rappresentare la Repub ... ilsannioquotidiano.it Immagini dal Sannio: il Matese, anello di congiunzione di due regioniLa primavera comincia a farsi sentire e con essa la voglia di passeggiare, concedersi piacevoli gite fuori porta, esplorare il bellissimo territorio sannita. fremondoweb.com Alcune disponibilità Baite Magie del Sannio per questo weekend dal 13 al 15 marzo Lago Matese oppure Faicchio info tel 348 305 2552 - facebook.com facebook