Fisco dalla Cisl rimborsi Irpef alle famiglie per oltre 47 milioni di euro | Massima tutela per il contribuente

La Cisl ha annunciato che il rimborso Irpef alle famiglie romagnole ammonta complessivamente a oltre 47 milioni di euro. L’assistenza fiscale rappresenta un servizio fondamentale per le famiglie della regione, contribuendo a garantire la tutela dei contribuenti. La cifra complessiva evidenzia l’impegno delle istituzioni nel supportare i cittadini nelle pratiche fiscali e nei rimborsi.

Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote e i comuni dell'entroterra L’assistenza fiscale si conferma un pilastro strategico per l’economia reale delle famiglie romagnole. I dati consolidati dell’attività 2025 del Caf Cisl Romagna delineano un quadro di profonda vicinanza al cittadino: attraverso le 115.384 pratiche gestite nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, l’organizzazione ha garantito una tutela capillare del potere d’acquisto per migliaia di lavoratori e pensionati. Il dato centrale dell’analisi è l'impatto economico generato dall'attività di consulenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

