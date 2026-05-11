La regione Puglia si trova di fronte a un deficit di 350 milioni di euro nel settore sanitario, motivo per cui il partito Forza Italia si oppone all’aumento dell’Irpef. La mancanza di fondi ha portato a una carenza di risorse per le strutture locali, spingendo molti pazienti a cercare cure fuori regione. La questione solleva anche dubbi su come questa situazione influirà sulle tasse dei cittadini pugliesi.

? Punti chiave Perché i pazienti pugliesi sono costretti a curarsi fuori regione?. Come influirà il buco di 350 milioni sulle tasse dei cittadini?. Chi deve rispondere della gestione dei fondi per la mobilità passiva?. Cosa impedisce alle eccellenze mediche locali di trattenere i pazienti?.? In Breve Debito sanitario pugliese di 350 milioni di euro per disavanzo gestionale.. Spesa di 345 milioni di euro nel 2025 per mobilità passiva extraregionale.. Consiglieri Mazzotta, Dell’Erba, Di Cuia, Lanotte e Minuto contestano aumento Irpef.. Giunta approva delibera per accordi bilaterali con altre regioni per recupero fondi.. I consiglieri regionali...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Puglia: FI contro l’Irpef per il buco di 350 milioni

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