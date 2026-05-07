Sanità in Puglia vertice a Roma | il buco da 350 milioni e le ipotesi sull' aumento dell' Irpef

Da baritoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Roma si è svolto un vertice tra i rappresentanti dei ministeri dell’Economia e della Salute per discutere del deficit della sanità in Puglia, stimato in circa 349 milioni e 300 mila euro per il 2025. Durante l’incontro, sono state esaminate le cause del disavanzo e le possibili soluzioni, tra cui l’ipotesi di un aumento dell’Irpef. Sono stati presenti l’assessore regionale alla Sanità e il direttore generale del settore.

349 milioni e 300 mila euro: è questa la cifra del deficit 2025 della sanità pugliese. Il dato è stato cristallizzato durante l'incontro convocato ieri a Roma dai ministeri dell'Economia e della Salute, al quale hanno partecipato l'assessore alla Sanità Pentassuglia e il direttore del.🔗 Leggi su Baritoday.it

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