Sanità in Puglia incontro Regione-Ministeri | il buco da 350 milioni e le ipotesi sull' aumento dell' Irpef

Ieri a Roma si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei ministeri dell’Economia e della Salute e l’assessore regionale alla Sanità, per discutere del deficit previsto per la sanità in Puglia nel 2025, stimato in circa 349 milioni e 300 mila euro. Durante la riunione sono state prese in esame diverse ipotesi, tra cui un possibile aumento dell’Irpef per coprire il disavanzo.

349 milioni e 300 mila euro: è questa la cifra del deficit 2025 della sanità pugliese. Il dato è stato cristallizzato durante l'incontro convocato ieri a Roma dai ministeri dell'Economia e della Salute, al quale hanno partecipato l'assessore alla Sanità Pentassuglia e il direttore del.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Sanità in Puglia, vertice a Roma: il buco da 350 milioni e le ipotesi sull'aumento dell'Irpef349 milioni e 300 mila euro: è questa la cifra del deficit 2025 della sanità pugliese.

Leggi anche: Sanità in Puglia, il buco da 369 milioni e l'ipotesi di aumento Irpef: la Regione lavora al piano

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Spesa sanitaria, disavanzo monstre in Capitanata: è di complessivi 110 milioni di euro - FoggiaToday; BUCO NELLA SANITÀ PUGLIESE, L’IRPEF È DESTINATA AD AUMENTARE: PER I REDDITI ALTI FINO A 1200 EURO IN PIÙ; Deficit sanità in Puglia, arriva la stangata: per i pugliesi più ricchi aumento di 100 euro al mese.

Sanità in Puglia, incontro Regione-Ministeri: il buco da 350 milioni e le ipotesi sull'aumento dell'IrpefIeri il nuovo tavolo con i ministeri dell'Economia e della Salute. Entro fine maggio la Regione dovrà elaborare il piano per coprire il disavanzo ... baritoday.it

Il dissesto finanziario della sanità puglieseDal bilancio del 2025 della sanità pubblica in Puglia è emerso un deficit di quasi 350 milioni di euro. Quasi tutte le aziende sanitarie locali – con l’eccezione di Bari e Barletta-Andria-Trani – e va ... ilpost.it

Pichetto, rinnovabili Sardegna bloccate da Regione e dissensi fra ministeri. "Contro le fonti pulite c'è una grande opposizione dei territori" #ANSA - facebook.com facebook