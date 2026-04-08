Liste d' attesa infinite e gli altri mali della sanità lombarda | la manifestazione

Mercoledì mattina, i capigruppo di opposizione in Regione Lombardia hanno organizzato un flash mob davanti al Pirellone, sede del consiglio regionale, per sensibilizzare sulla situazione della sanità locale. La manifestazione è prevista per sabato 11 aprile e si concentrerà sui problemi come le liste d’attesa infinite e altri disservizi che colpiscono il sistema sanitario della regione. L’iniziativa mira a evidenziare le criticità e a chiedere interventi concreti.

Flash mob dei capigruppo di opposizione in Regione Lombardia, mercoledì mattina, in piazza Duca d'Aosta, davanti al Pirellone sede del consiglio regionale, per promuovere la manifestazione in programma sabato 11 aprile sotto Palazzo Lombardia sullo stato della sanità. Manifestazione sabato 11. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Nella sanità liste d’attesa sempre infiniteMi reco al Cup di Ozzano Emilia (addetti gentilissimi e professionali) per prenotare un esame medico ecodoppler. Sanità: la Camera approva la fine delle liste d’attesa infiniteLa Camera dei Deputati ha approvato una mozione destinata a ridurre drasticamente i tempi di attesa per visite mediche ed esami nel Servizio... Temi più discussi: Sanità, liste d'attesa infinite nelle Marche: l'associazione Luca Coscioni va in soccorso ai cittadini per ridurre i ritardi. Ecco come fare; Edoardo Tocco (Forza Italia): Liste d’attesa infinite per i malati; Sanità, per la Regione le liste d’attesa funzionano; La cataratta può attendere. Un anno per l’intervento. Guidi (FdI): Inaccettabile. Liste d'attesa infinite e gli altri mali della sanità lombarda: la manifestazioneFlash mob dei capigruppo di opposizione in Regione Lombardia, mercoledì mattina, in piazza Duca d'Aosta, davanti al Pirellone sede del consiglio regionale, per promuovere la manifestazione in ... milanotoday.it Liste di attesa infinite, l’Associazione Coscioni chiede i dati ‘reali’ alla Calabria: «Quadro allarmante»Secondo l’Associazione Luca Coscioni, la Piattaforma nazionale delle Liste di attesa fornisce dati incompleti e poco chiari, rendendo impossibile verificare il rispetto dei tempi di legge ... quicosenza.it #Sanità toscana, ancora criticità sulle liste d’attesa: per alcune prestazioni come l’ecoaddome si arriva anche a 120 giorni. Mentre tengono le urgenze, con tempi rispettati quasi nel 100% dei casi, cresce quindi il ricorso alla sanità a pagamento: le visite in #int - facebook.com facebook Liste d’attesa, troppi esami lumaca: visite oncologiche e tac in salita. Cresce l’intramoenia x.com