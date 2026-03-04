Asl Umbria 2 inaugurata nuova casa di comunità | Tappa significativa per la sanità territoriale avvicina le cure al cittadino

Il 3 marzo a Fabro è stata inaugurata la nuova Casa della Comunità dell’Asl Umbria 2, che ospita servizi territoriali, assistenza primaria e specialistica. La struttura rappresenta un punto di riferimento per i cittadini della zona, offrendo un nuovo spazio dedicato all’assistenza sanitaria locale. L’apertura mira a migliorare l’accesso alle cure e a rafforzare i servizi sul territorio.

Inaugurata nella mattinata del 3 marzo a Fabro, la nuova sede della Casa della Comunità che ospita i servizi territoriali, di assistenza primaria e specialistici dell’Azienda Usl Umbria 2.La cerimonia ha visto la partecipazione delle massime autorità istituzionali civili, militari e religiose. Sono intervenuti, tra gli altri, la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Sindaco di Fabro Simone Barbanera ed i primi cittadini della zona sociale di Orvieto, il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Roberto Noto, la direttrice del Distretto di Orvieto Viviana Nicosia.“La Casa della Comunità di Fabro, finanziata con fondi... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

