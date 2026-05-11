Sanità in Toscana | 800 dimissioni e 5mila infermieri in meno

Negli ultimi mesi, in Toscana, sono state registrate circa 800 dimissioni di operatori sanitari e si contano circa 5.000 infermieri in meno nel settore pubblico. Questa situazione solleva domande sulle ragioni che portano molte figure professionali a lasciare il loro incarico e sulle possibili ripercussioni che questa riduzione del personale potrà avere sui tempi di attesa per i pazienti. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti nel comparto sanitario regionale.

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