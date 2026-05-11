Sanità in Toscana | 800 dimissioni e 5mila infermieri in meno
Negli ultimi mesi, in Toscana, sono state registrate circa 800 dimissioni di operatori sanitari e si contano circa 5.000 infermieri in meno nel settore pubblico. Questa situazione solleva domande sulle ragioni che portano molte figure professionali a lasciare il loro incarico e sulle possibili ripercussioni che questa riduzione del personale potrà avere sui tempi di attesa per i pazienti. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti nel comparto sanitario regionale.
? Domande chiave Perché migliaia di infermieri scelgono di abbandonare il settore pubblico? Come influiranno queste dimissioni sui tempi di attesa dei cittadini? Quali sono le proposte concrete per fermare la fuga verso il privato? Chi deve intervenire per garantire la continuità assistenziale nelle corsie??? In Breve 800 dimissioni nel settore pubblico toscano registrate nel corso del 2025. Carenza di organico stimata in 5mila unità su tutto il territorio regionale. Luca Grechi evidenzia rischi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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