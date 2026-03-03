In Toscana, gli infermieri lamentano un trattamento economico inferiore rispetto ad altre regioni riguardo all’indennità di pronto soccorso. I sindacati Nursind esprimono insoddisfazione per l’aggiornamento delle linee di indirizzo regionali, che sembra aver penalizzato i professionisti del settore. La questione riguarda le cifre stabilite per le indennità, giudicate troppo basse, e suscita proteste tra il personale sanitario.

FIRENZE – Insoddisfazione dei sindacati in Toscana sull’aggiornamento delle linee di indirizzo regionali relative all’indennità di pronto soccorso. Il tema riguarda il riconoscimento economico agli operatori impegnati nei Dipartimenti di emergenza-urgenza, in un contesto di carenza strutturale di personale e crescente pressione assistenziale. Il NurSind, sindacato degli infermieri, contesta le modalità di riparto delle risorse, ritenendole penalizzanti per la componente infermieristica. Previste cifre più basse rispetto ad altre regioni. Nursind sottolinea: “Grazie ai quasi 8,4 milioni di euro stanziati per il 2023 e ai circa 12,8 milioni del 2024 – spiega il sindacato in una nota -, la Regione ha definito un aumento di 190 euro mensili lordi per l’anno 2023, cifra che sale a 310 euro lordi al mese per il 2024. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sanità in Toscana: infermieri penalizzati su indennità di pronto soccorso. Nursind: "Cifre più basse di altre regioni"

