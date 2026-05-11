Sanità a Prato Cappelli | l’IA e il modello Veneto contro le attese

In un'intervista, l'assessore alla sanità ha discusso dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e del modello sanitario del Veneto come strumenti per affrontare le attese nelle strutture ospedaliere di Prato. Sono state poste domande sul ruolo dell'IA nel ridurre i tempi di attesa per le visite e sugli interventi necessari per migliorare la sicurezza dei pazienti al pronto soccorso Santo Stefano. Nessuna decisione o risultato è stato ancora comunicato ufficialmente.

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? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale ridurre i tempi delle liste d'attesa?. Quali misure garantiranno la sicurezza fisica al pronto soccorso Santo Stefano?. Perché il modello sanitario veneto potrebbe risolvere i disservizi pratesi?. Chi deve rispondere del buco di bilancio da 120 milioni di euro?.? In Breve Marco Stella cita buco di bilancio da 120 milioni e aumento aliquota Irpef.. Rita Pieri sostiene il piano per affrontare i nodi critici di Prato.. Proposta presidio fisso polizia e sistemi allerta rapida presso ospedale Santo Stefano.. Stella propone diritto esigibile allo screening oncologico per la prevenzione territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità a Prato, Cappelli: l’IA e il modello Veneto contro le attese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Liguria, laboratorio IA: il modello che rivoluziona sanità e turismoL’assessore regionale Luca Lombardi si è recato nella Capitale nella serata di ieri per un confronto diretto con il senatore Butti, sottosegretario... AMD vola a 10,3 miliardi: l’IA spinge i ricavi oltre le attese? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi chip MI450 e Helios il mercato dei server? Perché il rapporto prezzo/utili di AMD potrebbe bloccare il...