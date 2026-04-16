Nella serata di ieri, un rappresentante della regione si è recato nella capitale per un incontro con un sottosegretario del governo centrale, con delega all’Innovazione e alla Trasformazione Digitale. La visita si inserisce in un progetto chiamato “laboratorio IA”, che mira a sviluppare un modello innovativo nel settore sanitario e turistico della regione. L’obiettivo è promuovere nuove soluzioni attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

L’assessore regionale Luca Lombardi si è recato nella Capitale nella serata di ieri per un confronto diretto con il senatore Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione e alla Trasformazione Digitale. L’incontro, avvenuto nell’ambito della Strategic Partner Session promossa da Assinter Italia, ha la partecipazione di figure chiave come l’amministratore unico di Liguria Digitale e presidente di Assinter Pier Paolo Greco, insieme al direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini. Il vertice ha permesso di tracciare un percorso comune tra l’amministrazione regionale e il Governo su temi cruciali per lo sviluppo tecnologico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, laboratorio IA: il modello che rivoluziona sanità e turismo

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