Sangue piano per l’Officina | l’autonomia per evitare nuovi sprechi
In una recente discussione sulla gestione della clinica universitaria, si è parlato di un piano che prevede l’assegnazione di autonomia all’Officina. L’obiettivo dichiarato è di prevenire ulteriori sprechi di unità salvavita, anche attraverso una maggiore autonomia operativa. Contestualmente, l’opposizione ha sollevato questioni riguardo alla gestione del personale, mettendo in discussione alcune decisioni prese in passato. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.
? Punti chiave Come potrà l'autonomia dell'Officina evitare nuovi sprechi di unità salvavita?. Perché l'opposizione contesta la gestione del personale della clinica universitaria?. Chi potrà monitorare direttamente il percorso delle sacche di sangue donate?. Quanto costerà stabilizzare l'organico per risolvere le falle logistiche regionali?.? In Breve Spreco di 323 sacche e oltre mille unità di farmaci salvavita a marzo scorso.. Consigliere Pd Antonio Mastrovincenzo critica la gestione della precedente direttrice Giuseppina Siracusa.. Nuovo sistema tecnologico permetterà ai donatori di monitorare i flussi di raccolta.. Obiettivo stabilizzare l'organico per separare l'Officina dalla clinica universitaria regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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