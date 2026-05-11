Sangue piano per l’Officina | l’autonomia per evitare nuovi sprechi

In una recente discussione sulla gestione della clinica universitaria, si è parlato di un piano che prevede l’assegnazione di autonomia all’Officina. L’obiettivo dichiarato è di prevenire ulteriori sprechi di unità salvavita, anche attraverso una maggiore autonomia operativa. Contestualmente, l’opposizione ha sollevato questioni riguardo alla gestione del personale, mettendo in discussione alcune decisioni prese in passato. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui