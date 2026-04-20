Ancona crisi all’Officina del sangue | macchinari fermi e sprechi

A Ancona, la gestione dell’Officina del sangue dell’Aoum ha subito un’interruzione a causa di problemi con i macchinari, che sono rimasti inattivi. La situazione ha portato a sprechi di risorse e ha attirato l’attenzione della Fp Cgil locale, che ha segnalato le criticità alle autorità competenti. La vicenda riguarda il funzionamento di un centro fondamentale per le attività trasfusionali nella regione.

La gestione dei flussi ematici presso l’Officina del sangue dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) di Ancona è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo le segnalazioni della Fp Cgil di Ancona. Il sindacato ha evidenziato problemi riguardanti la turnistica del personale e il malfunzionamento di un macchinario per l’abbattimento del plasma, fermo dal 30 marzo, chiedendo un incontro immediato con l’azienda per definire soluzioni sia urgenti che strutturali. Tra sprechi di risorse e gestione operativa. Il caso solleva interrogativi sulla continuità dei processi all’interno del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (Dirmt).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, crisi all’Officina del sangue: macchinari fermi e sprechi Notizie correlate Leggi anche: Sangue sprecato nelle Marche, il caos continua, la CGIL: “Tecnici allo stremo e macchinari fuori uso da 20 giorni” Crisi idrica, Gatta (FdI): “Ora basta sprechi in Capitanata”“Accogliamo con pacata soddisfazione i dati aggiornati sulla disponibilità idrica negli invasi pugliesi, anche grazie alle copiose precipitazioni... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Allarmi, ferie, frigoriferi. Ecco il Plasmagate: cronistoria di un disastro annunciato nelle Marche; Scandalo sangue Marche, multinazionale blocca altre 600 sacche di plasma: violati protocolli sicurezza e tracciabilità. Ancona, puzza di benzina e rumori: scoperta un'officina abusiva per moto. Maximulta, sequestro e verifica fiscale su lavori e pagamentiANCONA - I vicini denunciano puzza di benzina e rumori assordanti: i poliziotti di Ancona, in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno scoperto un'officina meccanica per moto totalmente abusiva: ... corriereadriatico.it Ancona, furto all'interno di un officina: trovato il presunto responsabile. E' un 47enneANCONA E' stato denunciato dalla Questura di Ancona un anconetano di 47 anni ritenuto responsabile di un furto aggravato risalente alla sera dello scorso 13 novembre quando, approfittando della ... corriereadriatico.it Officina del Corpo | Trecasali - facebook.com facebook