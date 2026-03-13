Un nuovo libro è stato presentato a Milano il 12 marzo, pensato per aiutare i bambini a superare la paura del buio. Il volume ha anche lo scopo di sensibilizzare sulla riduzione degli sprechi energetici. L'iniziativa mira a offrire uno strumento pratico e utile per genitori e educatori interessati a temi di crescita e sostenibilità.

M ilano, 12 mar. (askanews) – . Goodnight Light è un nuovo progetto di comunicazione di Plenitude che ha l’obiettivo di incoraggiare il risparmio energetico aiutando allo stesso tempo i bambini a superare le paure legate all’oscurità. “Abbiamo fatto un’analisi – ha spiegato ad askanews Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude – chiedendo ai bambini e ai ragazzi quali fossero le paure più ricorrenti e molti hanno evidenziato un timore in fondo classico e antico, che è la paura del buio. Alcuni hanno anche menzionato una preoccupazione per il pianeta, per la Terra, e quindi abbiamo deciso di unire questi due spunti per creare Goodnight Light “. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un piccolo libro che può aiutare i bambini a superare la paura del buio e, al tempo stesso, evitare sprechi di energia

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