Nelle acque sotterranee di alcune zone della Campania sono state rilevate sostanze cancerogene nelle falde acquifere superficiali. La Regione ha richiesto immediatamente delle indagini per approfondire la natura del problema e valutare eventuali rischi per la salute pubblica. La presenza di queste sostanze preoccupa le autorità locali, che monitorano la situazione e cercano di individuare le fonti di inquinamento.

Nelle sezioni superficiali delle falde acquifere di alcune aree della Campania sono presenti sostanze cancerogene. Non una novità, è bene dirlo, perché già da tempo alcuni studi scientifici fecero emergere la punta di un iceberg che adesso sta prendendo forma e appare davvero gigantesco. La differenza, stavolta, è che la Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl coinvolte di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera, ai fini della valutazione del rischio ambiente-salute in seguito a superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per tricloroetilene (Tce) e tetracloroetilene (Pce), nelle acque sotterranee dei territori delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campania, allarme veleni nelle acque sotterranee. La Regione: «Subito indagini»

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