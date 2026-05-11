Sandro Chia Maschere attuali
È in programma a Milano una mostra dedicata a Sandro Chia, intitolata “Maschere attuali”. L’esposizione, aperta dal 14 maggio al 24 luglio 2026 nei locali di via Sant’Agnese, presenta le opere dell’artista e include un testo di Francesca Benedetta Colomb. L’evento è realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia e l’inaugurazione è fissata per il 13 maggio alle 18:00. Un catalogo accompagna la rassegna espositiva.
“” con testo di Francesca Benedetta Colombocon il patrocinio di Regione LombardiaDal 14 maggio al 24 luglio 2026 (lunedì-venerdì 9:30-13:30 15:00-18:00) Via Sant’Agnese 18 – 20123 Milano Vernissage mercoledì 13 maggio 2026 – ore 18:00Catalogo della mostra in.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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