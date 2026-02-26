I semi di chia sono prodotti dalla Salvia hispanica, una pianta originaria dell’America centrale. Da tempo integrati nelle abitudini alimentari di diverse popolazioni del mondo, oggi sono utilizzati anche alle nostre latitudini come ingrediente in yogurt, cereali, frullati e preparazioni dolci o salate, per via del gusto gradevole, la croccantezza e l'elevato contenuto di fibre, grassi insaturi e micronutrienti. La scienza, tuttavia, ha individuato proprietà altrettanto interessanti quanto insospettabili, utili per la regolazione della pressione arteriosa soprattutto nei soggetti che presentano già fattori di rischio come ipertensione, diabete di tipo 2 od obesità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché se hai la pressione alta dovresti mangiare semi di chia

