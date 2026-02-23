Ce l' ha chia un libro che è diventato progetto didattico

Il libro sarà presentato al Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena il 27 febbraio alle ore 18.00 presso il Centro Italiano di Fotografia di Autore di Bibbiena, CIFA "Ce l’ha Chia" è un libro scritto da Ilaria Borgnoli che ha scelto di affrontare il tema della celiachia per chiarire alcuni aspetti e parlare ai bambini di inclusione in modo accessibile. Il libro tratta il tema dell’inclusione e del superamento di situazioni di bullismo o esclusione. Si rivolge sia a chi ha la celiachia sia a chi non ce l’ha, con l’obiettivo di spiegare in modo diretto che cos’è e stimolare la conoscenza sull’argomento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

