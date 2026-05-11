Milan notte nera a San Siro | sconfitta e Curva Sud contro Furlani

Nella notte a San Siro, la squadra ha perso la partita contro l’avversario di turno, mentre la Curva Sud ha deciso di abbandonare lo stadio al minuto 53. La sconfitta ha suscitato reazioni tra i tifosi, e si è parlato di un possibile collasso tattico da parte dell’allenatore. La situazione ha portato a confronti e riflessioni sul comportamento dei supporter e sulla gestione tecnica della squadra.

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? Domande chiave Perché la Curva Sud ha abbandonato lo stadio al minuto 53?. Chi deve assumersi la responsabilità del collasso tattico di Allegri?. Come influirà l'assenza di Leao sulla sfida decisiva contro il Genoa?. Quali sono le conseguenze della rivolta contro Furlani per il futuro?.? In Breve Sconfitta 2-3 contro Atalanta e Curva Sud protesta contro Furlani. Assenza di Pulisic e scelta tattica di Allegri con Ricci e Loftus-Cheek. Ederson segna e Nkunku sbaglia un rigore durante la sfida del 10 maggio. Le assenze di Leao, Saelemaekers ed Estupinan peseranno nella sfida contro il Genoa. Il Milan subisce un pesante colpo a San Siro il 10 maggio 2026, perdendo per 2-3 contro l’Atalanta in una serata segnata da proteste e instabilità tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, notte nera a San Siro: sconfitta e Curva Sud contro Furlani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM Contestazione Milan, la Curva Sud contro Furlani: striscioni e cori pronti per l’AtalantaLa redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio... Argomenti più discussi: Notte nera per il Milan: rossoneri ko con l'Atalanta, contestazione del Meazza; Scudetto Inter: dalla festa privata ai cori in piazza Duomo; Irama, Cabana: testo e significato del nuovo singolo; Infortuni sul lavoro in Lombardia, costo da 6 miliardi: Milano maglia nera.