Nella piazza Kennedy di Avellino si è verificata una colluttazione tra più persone che ha portato a un’aggressione. Una donna coinvolta nell’alterco è stata colpita e trasportata in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Al momento non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione nel cuore di Avellino, dove una violenta lite è degenerata in aggressione fisica. L’episodio si è verificato in piazza Kennedy, teatro ancora una volta di scontri e disordini. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra più persone sarebbe rapidamente sfociata in violenza. Durante la colluttazione, u na donna è stata colpita con bastoni e morsa, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento dei sanitar i. La vittima è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in ospedale per le cure del caso. L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno assistito alla scena, consentendo l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine e del personale del 118.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenta lite in piazza Kennedy: donna aggredita finisce in ospedale

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