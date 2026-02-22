Roma lite tra stranieri finisce nel sangue | un morto 2 fermi

Una lite tra stranieri si conclude con un omicidio a Roma, in zona Cornelia, a causa di una discussione scoppiata in piazza San Giovanni Battista della Salle. Durante il confronto, un uomo viene colpito con violenza e perde la vita. La polizia ha fermato due persone sospettate di aver preso parte all’aggressione. La vittima era un uomo di circa 40 anni, e gli investigatori stanno cercando di chiarire le motivazioni del gesto.

Omicidio a Roma: una lite tra stranieri sfocia in tragedia a Cornelia. Un uomo è stato ucciso a Roma, in zona Cornelia, in seguito a un'aggressione avvenuta in piazza San Giovanni Battista della Salle, nei pressi del supermercato Pewex. L'evento, avvenuto nella giornata di domenica 22 febbraio 2026, ha portato al fermo di due persone da parte dei carabinieri. La vittima, di nazionalità straniera, è stata colpita con un'arma da taglio al costato e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è deceduta a causa delle ferite riportate. L'aggressione, secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sarebbe scaturita da una lite tra cittadini stranieri.