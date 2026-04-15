Cade sull' asfalto mentre percorre via Martiri delle Foibe | ciclista grave al Maggiore

Un ciclista è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto sull'asfalto mentre percorreva via Martiri delle Foibe, nel quartiere Parma Mia a Parma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.15 di mercoledì 15 aprile. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito all'ospedale Maggiore. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.

Un ciclista è caduto, per cause in corso di accertamento, verso le ore 8.15 di mercoledì 15 aprile, mentre stava percorrendo via Martiri delle Foibe, nel quartiere Parma Mia a Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Paura ad Albareto, ciclista cade sull'asfalto mentre sale al passo Cento Croci: ferito in ospedaleUn ciclista è caduto mentre stava percorrendo la strada Colle Cento Croci, nella zona del passo Cento Croci, nel territorio comunale di Albareto.

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