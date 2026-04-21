A Carpegna, una comunità locale si trova di fronte a una richiesta diretta da parte dei frati proprietari del Convento di San Nicolò. I religiosi hanno infatti comunicato che o si acquista l’edificio o bisogna lasciarlo definitivamente. La situazione riguarda il futuro della struttura storica nel cuore del paese e ha suscitato reazioni tra residenti e amministratori. La questione si sviluppa in un clima di incertezza riguardo alle sorti del convento.

Carpegna (Pesaro Urbino), 21 aprile 2026 – “Comprate il convento o lasciatelo per sempre”: sembra essere questo l’aut aut imposto alla comunità di Carpegna dai frati proprietari del Convento di San Nicolò, al centro del paese. Dell’edificio non fanno parte soltanto chiesa, canonica e oratorio ma è nel nel suo insieme luogo di socialità e comunità per i carpegnoli. Se prima erano i monaci dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali a guidare il convento, ora è la Diocesi di San Marino - Montefeltro grazie all’opera dei sacerdoti e, nello specifico, da un paio d’anni di don Marco Scandello. I cittadini stanno rivitalizzando le attività parrocchiali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I frati battono cassa: “O comprate il convento o ve ne andate”

Sfince di San Martino | Le Ricette del convento

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