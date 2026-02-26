Fanno irruzione nel convento dei frati per rubare

Tentano l'assalto al convento, ma vengono scoperti. È successo a Nocera Umbra con i carabinieri che hanno denunciato per tentato furto un 29enne marchigiano e un 22enne peruviano, già noti alle forze dell’ordine. Tutto è partito dalla telefonata al 112 dei religiosi del convento dei Frati Carmelitani di Nocera Umbra che hanno segnalato l’intrusione di due giovani nel loro convento. I due, colti sul fatto, hanno provato a scappare, ma i militari li hanno intercettati poco lontano. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuote 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

