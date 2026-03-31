Da anni denuncio l’opacità della vendita di San Siro Qual era l’interesse pubblico? Aspetto risposte

Da diversi anni si discute sulla vendita dello stadio di San Siro, con critiche riguardo alla mancanza di chiarezza e trasparenza nel processo. L’attenzione si concentra sull’interesse pubblico e sulle modalità di gestione delle operazioni relative all’impianto. Le autorità competenti sono chiamate a fornire chiarimenti sui dettagli dell’operazione, mentre si attendono risposte ufficiali per fare chiarezza sui fatti.

Da anni ripeto che l’operazione Meazza è connotata da grande opacità e scarsa trasparenza. Non ho mai avuto una posizione pregiudiziale sul tema: sin dall’inizio ho voluto approfondire i pro e i contro attraverso le carte, gli studi, le analisi. E nel lavoro di approfondimento è risultato sempre più evidente e chiaro l’interesse dei club ad acquistare lo stadio e realizzare una grande operazione di finanza immobiliare; meno chiaro, anzi totalmente assente, risulta l’interesse pubblico, da parte dell’amministrazione comunale, a concludere tale operazione dei tempi e nei modi in cui è avvenuta, quasi come se la vendita e la trasformazione della più grande area di proprietà del Comune di Milano, cioè dei cittadini milanesi, fosse una trattativa privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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