Festa di San Nicola il bilancio dei controlli in città | un arresto e 8 denunce

Durante le celebrazioni della festa di San Nicola a Bari, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio. Nei giorni della manifestazione, sono stati effettuati vari servizi di vigilanza, che hanno portato all'arresto di una persona e alla denuncia di otto individui. Questi interventi sono stati finalizzati a garantire la sicurezza dei partecipanti e a prevenire eventuali disordini durante le celebrazioni.

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