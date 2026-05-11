Festa di San Nicola il bilancio dei controlli in città | un arresto e 8 denunce
Durante le celebrazioni della festa di San Nicola a Bari, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio. Nei giorni della manifestazione, sono stati effettuati vari servizi di vigilanza, che hanno portato all'arresto di una persona e alla denuncia di otto individui. Questi interventi sono stati finalizzati a garantire la sicurezza dei partecipanti e a prevenire eventuali disordini durante le celebrazioni.
Sono state giornate intense per gli agenti della questura di Bari. In occasione della lunga festa patronale dedicata a San Nicola, la polizia di Stato ha effettuato accurati servizi di controllo del territorio, per garantire ai cittadini di poter godere delle celebrazioni senza patemi d'animo.I.🔗 Leggi su Baritoday.it
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