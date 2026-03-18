Nella giornata del 18 marzo 2026, la polizia locale di Corsico ha effettuato controlli nel centro cittadino, portando all’arresto di una persona e alla denuncia di altre tre, tutte coinvolte in attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di contrastare lo spaccio nella zona.

Corsico, 18 marzo 2026 – Una persona arrestata e altre tre denunciate con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Individuazione in piazza. I tre denunciati sono stati individuati dalla polizia locale di Corsico in piazza Papa Giovanni XXIII. Gli agenti del Comando corsichese sono intervenuti per identificarli: si tratta di due minorenni e di un maggiorenne, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Sequestro e accertamenti. I tre ragazzi sono stati accompagnati al Comando di polizia locale per gli accertamenti, mentre per i due minorenni sono stati convocati i genitori. A seguito degli approfondimenti, gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 368 grammi di hashish, suddivisi in panetti e involucri di plastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio a Corsico: un arresto e tre denunce dopo i controlli della polizia locale in centro

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