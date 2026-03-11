Erba alta e degrado nel quartiere Europa la denuncia dei residenti

Residenti del quartiere Europa a Salerno segnalano erba alta e condizioni di degrado in via Carnelutti. La richiesta è rivolta alle autorità per intervenire con lavori di manutenzione, bonifica e pulizia dell’area. La denuncia, ricevuta dalla redazione, evidenzia lo stato di abbandono in cui si trovano alcune zone della strada. La situazione preoccupa chi abita nel quartiere e chiede interventi immediati.

Erba alta e degrado in via Carnelutti, nel quartiere Europa a Salerno. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore, con la quale viene chiesto un intervento di manutenzione, bonifica e pulizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

