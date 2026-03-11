Erba alta e degrado nel quartiere Europa la denuncia dei residenti

Residenti del quartiere Europa a Salerno segnalano erba alta e condizioni di degrado in via Carnelutti. La richiesta è rivolta alle autorità per intervenire con lavori di manutenzione, bonifica e pulizia dell’area. La denuncia, ricevuta dalla redazione, evidenzia lo stato di abbandono in cui si trovano alcune zone della strada. La situazione preoccupa chi abita nel quartiere e chiede interventi immediati.