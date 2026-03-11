Erba alta e degrado nel quartiere Europa la denuncia dei residenti
Residenti del quartiere Europa a Salerno segnalano erba alta e condizioni di degrado in via Carnelutti. La richiesta è rivolta alle autorità per intervenire con lavori di manutenzione, bonifica e pulizia dell’area. La denuncia, ricevuta dalla redazione, evidenzia lo stato di abbandono in cui si trovano alcune zone della strada. La situazione preoccupa chi abita nel quartiere e chiede interventi immediati.
Erba alta e degrado in via Carnelutti, nel quartiere Europa a Salerno. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore, con la quale viene chiesto un intervento di manutenzione, bonifica e pulizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Monterusciello, i residenti del quartiere Reginelle scendono in piazza: “Basta degrado e allagamenti”
La lettera-denuncia di un cittadino su Piazza dei Grue: "Uno dei tanti luoghi invisibili lasciato nel degrado e nell'abbandono""C'è una Pescara da cartolina ricca di luci, addobbi, ben curata (il cosiddetto 'salotto buono) di cui vantarsi sui social; ma c'è anche una Pescara...
Tutto quello che riguarda Erba alta
Temi più discussi: Panchina sommersa dall'erba alta nella villetta comunale; Protestano i residenti vicino allo stadio: Nulla è cambiato, ancora degrado; I cantieri affliggono anche i morti: il degrado parte dalla testa. Budini Gattai-Palagi: il ritorno dell'aristocrazia rivoluzionaria? La Firenze sui giornali di venerdì 6 marzo; La Casa Domotica di Sabaudia, un edificio all’avanguardia in stato di abbandono.
Perugia, proteste a RImbocchi: «Erba alta, rifiuti e danni: parco nel degrado»PERUGIA - Erba alta, cestini stracolmi con rifiuti sparsi a terra. E poi i giochi dei bambini, a pezzi, di recente oggetto di attacchi dei vandali. Nel mirino dei balordi è finito anche qualche ... ilmessaggero.it
Erba alta e degrado attanagliano anche LunataErba alta e degrado, dopo Santa Margherita nuove segnalazioni da altri paesi. Via dell’Isola a Lunata non è solo una strada, ma il simbolo tangibile di un problema che affligge l’intero territorio: ... lanazione.it
Via Tagete: 'dopo gli interventi di messa in sicurezza ancora niente di fatto' Erba alta, zone precluse e balconi pericolanti. I condòmini delle abitazioni comunali lamentano lo stato di abbandono https://www.viterbonews24.it/news/via-tagete:-dopo-gli-interventi- - facebook.com facebook
Pierre Auguste Renoir:Sentiero in salita tra l'erba alta @DavLucia @dianadep1 @_die_Uta_ @Rebeka80721106 @PaolaToogoodxme @rita_mereu @Petra71301259 @MarisaPetrina @BrindusaB1 @ValerioLivia @CaterinaCategio @djolavarrieta @mi_oro x.com