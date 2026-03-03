Bari lo stadio San Nicola non sarà gratuito | arriva il canone Oltre 300mila euro all' anno

Il Comune di Bari ha annunciato che lo stadio San Nicola non sarà più gratuito e sarà soggetto a un canone annuo di 350mila euro, escludendo le spese di manutenzione. Sono stati predisposti gli atti ufficiali per la concessione dell'impianto, che quindi non resterà più a disposizione senza costi per l'amministrazione. La decisione ha effetto immediato, portando un cambiamento nella gestione dello stadio.

Un canone annuo di 350mila euro (eccetto le spese inerenti le manutenzioni). Il Comune di Bari ha predisposto gli atti per la concessione dello stadio San Nicola che non sarà più a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, lo stadio San Nicola non sarà gratuito: arriva il canone. Oltre 300mila euro all'anno Omicidio Stadio San Nicola Bari: arrestato il presunto killer dopo 22 anniVentiquattro anni di silenzio interrotti da un’impronta digitale e dalle confessioni di un pentito. Bari sconfitto al San Nicola, le proteste dei tifosi all'esterno dello stadioAl termine della partita persa in casa dai biancorossi, contro il Südtirol, un gruppo di supporter locali si è radunato davanti all'ingresso della... Ho cantato D+! allo Stadio San Nicola di Bari #sonofrasket #vlog #stadiosannicola Contenuti e approfondimenti su San Nicola Temi più discussi: Stadio San Nicola a Bari: il futuro gestore pagherà il canone per partite e concerti; Bari, passaggio storico per la gestione dello stadio San Nicola: non sarà più gratuita; Bari-Empoli: le info utili; Stadio San Nicola, il Comune avvia la concessione quinquennale: canone fisso e quota per i concerti. Stadio San Nicola a Bari: il futuro gestore pagherà il canone per partite e concertiIl bando per la gestione dello stadio San Nicola di Bari a partire dal prossimo mese di giugno dovrà prevedere a carico del concessionario, per la prima volta, un canone relativo sia all’utilizzo spor ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gestione San Nicola, il sindaco Leccese: Canone sarà coerente col valore della strutturaAvevo assunto un impegno preciso in Consiglio comunale durante la seduta monotematica sullo stadio San Nicola: rimodulare le condizioni di utilizzo,. tuttomercatoweb.com Stadio San Nicola a Bari: il futuro gestore pagherà il canone per partite e concerti - News x.com A Bari nuove tariffe per lo stadio San Nicola, il sindaco Leccese: “Atto dovuto per la città” #bari #sport ##attualità Su Youtube: https://youtu.be/voM8F4X7Jig - facebook.com facebook