Formia raccolta differenziata da record | nel mese di marzo raggiunto l’80%

A marzo 2026, nel territorio comunale di Formia, la raccolta differenziata ha raggiunto il 79,98%, superando tutti i record precedenti dall'inizio del servizio. Si tratta del dato più elevato mai registrato finora, segnando un miglioramento rispetto alle cifre degli anni passati. Il risultato è stato comunicato ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha reso noto il dato attraverso una nota ufficiale.

Formia, 13 aprile 2026 – Nel mese di marzo 2026, Formia raggiunge il 79,98% di raccolta differenziata: il risultato più alto mai registrato dall’avvio del servizio sul territorio comunale. Un dato che non è soltanto un primato locale, ma che acquisisce un significato più ampio se si considera il profilo del Comune che lo ha ottenuto – un centro costiero di circa 37.000 abitanti – con un territorio esteso, una geografia articolata tra centro urbano, frazioni collinari e una pressione antropica strutturalmente elevata per la sua vocazione turistica. Il risultato arriva a pochi mesi dall’introduzione del nuovo calendario unificato di raccolta porta a porta, esteso per la prima volta in modo omogeneo all’intero territorio comunale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumefreddo di Sicilia, la raccolta differenziata nel 2025 sfiora l’80 per centoUn traguardo importante, raggiunto in poco più di un anno dall’insediamento in Giunta dell’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano, al quale è stata... Raccolta differenziata, Formia sul tetto del Lazio: si conferma Comune ricicloneFormia, 9 febbraio 2026 – Il Comune di Formia si conferma, ancora una volta, tra i Comuni Ricicloni del Lazio.