San Benedetto rubate le cinte di Raffaella Carrà nell' allestimento alla Palazzina | bottino da 20mila euro L?accusa | Non c?è vigilanza

Durante la mostra dedicata agli abiti di scena di Raffaella Carrà presso la Palazzina Azzurra a San Benedetto, sono state sottratte alcune cinte appartenenti all'artista. Il valore complessivo del furto è stimato in circa 20 mila euro. Le autorità hanno riferito che il furto si sarebbe verificato in assenza di vigilanza adeguata, secondo le prime ricostruzioni. La scoperta del furto ha portato all'apertura di un’indagine.

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SAN BENEDETTO - Furto alla Palazzina Azzurra durante la mostra 'Rumore' dedicata agli abiti di scena di Raffaella Carrà. Sono state trafugate due cinture in Swarovski del valore di oltre dieci mila euro, che facevano parte della collezione di alcuni costumi di scena esposti all’interno dell’esposizione, appartenuti alla showgirl e utilizzati nel corso della sua lunga carriera. Il furto è avvenuto con molte probabilità nei giorni scorsi, ma è stato scoperto solamente dopo grazie alcune fotografie pubblicate dai visitatori in cui è stata notata l'assenza delle cinture. Gli abiti erano stati prestati da alcuni collezionisti privati.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - San Benedetto, rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro. L?accusa: «Non c?è vigilanza» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro Notizie correlate Leggi anche: Cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra di San Benedetto del Tronto, ipotesi furto durante la visita Raffaella Carrà, furto alla mostra di San Benedetto del Tronto: spariti oggetti originaliUn finale amaro ha scosso la chiusura di Rumore, l’esposizione dedicata a Raffaella Carrà ospitata presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del... Argomenti più discussi: San Benedetto, rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro. L’accusa: Non c’è vigilanza; Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà presso la Palazzina Azzurra; San Benedetto, donano i reni e cornee della madre appena deceduta: lo straordinario gesto di altruismo nel momento del dolore; San Benedetto, turismo sportivo e inclusione sociale: la Gran Fondo batte pure la pioggia. Furto alla mostra su Raffaella Carrà, a San Benedetto del Tronto. Rubate due cinture appartenenti a storici abiti di scena dell’artista: una cintura dell’abito indossato da Raffaella nel programma Amore (2006) e una cintura dell’abito indossato a Carramba ch x.com San Benedetto, rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro. L’accusa: «Non c’è vigilanza»SAN BENEDETTO Furto alla Palazzina Azzurra durante la mostra 'Rumore' dedicata agli abiti di scena di Raffaella Carrà. Sono state trafugate due cinture in Swarovski del valore ... corriereadriatico.it