San Basilio finta ufficiale arrestata | il figlio blocca la truffatrice

A San Basilio una donna è stata arrestata con l’accusa di aver messo in atto una truffa, mentre il figlio della vittima interveniva per bloccare la truffatrice. La donna si era introdotta nella casa studiando il citofono e aveva utilizzato lo smartphone trovate per raccogliere informazioni sulla vittima. La polizia ha trovato dati e appunti nel telefono della sospettata che confermavano le sue intenzioni illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come ha fatto la truffatrice a studiare il citofono della vittima? Cosa ha scoperto la polizia nello smartphone della giovane arrestata? Come ha fatto il figlio a bloccare la donna sulle scale? Chi ha orchestrato la telefonata preventiva per simulare l'accertamento dei gioielli??? In Breve Truffatrice georgiana di 26 anni con tesserino contraffatto e tre cellulari sequestrati. Prove digitali nello smartphone mostrano foto del citofono e video del percorso. Sospettata viaggiav .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Basilio, finta ufficiale arrestata: il figlio blocca la truffatrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa da 41mila euro con la tecnica della 'finta rapina', coppia scoperta e arrestataSENIGALLIA – Il ‘modus’ operandi’, con leggere variazioni sul tema, rimane sempre fedele alla finta appartenenza alle forze dell’ordine utilizzata... Finta chef droga e deruba un uomo: arrestata a TorinoABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro online finisce in trappola Si presentava su un sito di incontri come “Francesca”, una chef esperta capace di... Argomenti più discussi: Esibisce falso tesserino da ufficiale giudiziario per il ritiro dei preziosi: sventata truffa della finta indagine su rapina. Un arresto della Polizia di Stato. - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Sventata truffa della falsa indagine a Roma: I suoi gioielli vengono da una rapina, dobbiamo controllarli; Roma, finge ufficiale giudiziario per ritirare preziosi: arrestata 26enne a San Basilio.