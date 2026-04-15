Finta chef droga e deruba un uomo | arrestata a Torino

Una donna che si spacciava per una chef esperta ha attirato un uomo in un incontro online, poi ha tentato di derarlo e di rapinarlo. La truffa è stata portata avanti attraverso un sito di incontri, dove si presentava con il nome di “Francesca” e con l’immagine di una professionista del settore. Dopo aver incontrato la vittima, la donna ha somministrato sostanze stupefacenti e ha tentato di sottrargli denaro. È stata arrestata a Torino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro online finisce in trappola. Si presentava su un sito di incontri come “Francesca”, una chef esperta capace di preparare cene di alto livello, ma dietro quell’identità si nascondeva una truffa ben orchestrata. Un uomo di Torino, dopo averla contattata, si è ritrovato vittima di un raggiro: la cena si è trasformata in un piano per narcotizzarlo e derubarlo. I carabinieri hanno arrestato una donna di 49 anni, ritenuta responsabile, insieme al suo compagno di 63 anni, considerato complice nell’operazione. Droga nel piatto: la pasta contenente narcotico. L’episodio risale alla sera del 6 febbraio, quando un uomo di 68 anni di Venaria Reale aveva fissato un appuntamento a casa con la donna conosciuta online.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Finta chef droga e deruba un uomo: arrestata a Torino Leggi anche: Finta guida deruba turista e scatena il caos in centro: inseguito, bloccato e denunciato Torino, sequestrati 9 chili di droga: arrestata corriere internazionaleLa Guardia di Finanza di Torino ha arrestato un corriere internazionale di sostanze stupefacenti, in arrivo dalla Spagna, con nove chilogrammi di...