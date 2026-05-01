Sampdoria-Sudtirol 1-0 pagelle | con Martinelli Palma e Viti non si passa ma è Lombardo l' uomo salvezza

La Sampdoria ha battuto il Sudtirol 1-0 in una partita valida per la serie B, assicurandosi matematicamente la salvezza. La rete decisiva è arrivata nel corso del secondo tempo. Tra i protagonisti in campo ci sono stati Martinelli, Palma e Viti, che hanno contribuito a mantenere la porta inviolata. Lombardo si è distinto come il giocatore che ha garantito la salvezza alla squadra. La classifica si aggiorna con la Sampdoria a 43 punti.