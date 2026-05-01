Sampdoria-Sudtirol 1-0 pagelle | con Martinelli Palma e Viti non si passa ma è Lombardo l' uomo salvezza
La Sampdoria ha battuto il Sudtirol 1-0 in una partita valida per la serie B, assicurandosi matematicamente la salvezza. La rete decisiva è arrivata nel corso del secondo tempo. Tra i protagonisti in campo ci sono stati Martinelli, Palma e Viti, che hanno contribuito a mantenere la porta inviolata. Lombardo si è distinto come il giocatore che ha garantito la salvezza alla squadra. La classifica si aggiorna con la Sampdoria a 43 punti.
La Sampdoria vince 1-0 contro il Sudtirol e conquista la salvezza matematica salendo a quota 43 punti in classifica. Decisivo il goal segnato alla mezz'ora da Abildgaard, un colpo di testa perfetto dopo un calcio di punizione teso di Brunori. I blucerchiati, nel finale di primo tempo, si sono poi.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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FT. • Sampdoria 1-0 Sudtirol 4:2 - 2:2 - 3:3 - 53%:47% FT. • Bari 2-0 Virtus Entella 1:4 - 2:3 - 1:1 - 2:4 - 43%:57% FT. • Empoli 1-0 Avellino 4:2 - 3:1 - 8:2 - 42%:58% FT. • Spezia 2-2 Venezia 6:6 - 3:2 - 1:0 - 3:4 - - facebook.com facebook
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