Cesena-Sampdoria probabili formazioni | le scelte di Lombardo per blindare la salvezza

In vista della partita tra Cesena e Sampdoria, l'allenatore Lombardo ha deciso le probabili formazioni, puntando a rafforzare la difesa in vista della sfida. La squadra locale ha appena subito una sconfitta per 3-0 contro il Monza, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive contro altre squadre. La partita si presenta come un’occasione per entrambe le formazioni di migliorare la posizione in classifica.

La sconfitta 3-0 contro il Monza ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara. A tre gare dal termine del campionato la Sampdoria va a Cesena a cercare i punti che servono per la salvezza, contro una formazione in zona playoff, ma che ha fatto un pessimo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a... Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e CasertaMatch salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sampdoria, tira e molla Pierini. È di nuovo in dubbio; Palermo-Cesena, le probabili formazioni: Inzaghi torna al doppio trequartista; Dove vedere Palermo-Cesena in tv? Dazn o Prime Video, orario; Calendario Cesena - Giovanissimi Nazionali U15 Serie A / B - Girone A Italia. Cesena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo per blindare la salvezzaSabato 25 aprile alle ore 19:30 sfida ai romagnoli di Ashley Cole, ottavi in classifica ma reduci da un girone di ritorno da zona retrocessione ... genovatoday.it Pronostico Cesena-Sampdoria: muovono la classificaCesena-Sampdoria è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della sfida di sabato al "Manuzzi" contro il Cesena (ore 19.30, diretta Stadio Goal su Telenord con il commento tecnico di Enrico Nicolini e Francesco Flachi). In gruppo anche Alex Ferrari. Scarico di gestione - facebook.com facebook