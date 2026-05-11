Salvo Grinta Sasso Marconi | è grande festa

Nella cittadina di Sasso Marconi si è svolta una partita di calcio tra la squadra locale e quella di Imolese, terminata con un risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La gara ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Ferretti, Dall’Osso e Elefante, quest’ultimo con un gol segnato al 6’. Nella ripresa, sono entrati altri atleti, come Pampaloni e Dragoi, mentre i cambi hanno coinvolto anche alcuni giovani emergenti.

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