Salvo Grinta Sasso Marconi | è grande festa
Nella cittadina di Sasso Marconi si è svolta una partita di calcio tra la squadra locale e quella di Imolese, terminata con un risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La gara ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Ferretti, Dall’Osso e Elefante, quest’ultimo con un gol segnato al 6’. Nella ripresa, sono entrati altri atleti, come Pampaloni e Dragoi, mentre i cambi hanno coinvolto anche alcuni giovani emergenti.
IMOLESE 0 SASSO MARCONI 2 IMOLESE: Ferretti, Dall’Osso, Elefante (6’pts Mattiolo), Troiano (36’st Pampaloni), Manzoni (36’st Dragoi), Ricci, Agbugui, Lisi, Rizzi, Barnabà, Capozzi (33’ Cipi). A disp. Bellucci, Tandara, De Chiara, Cipriani, Patelli. All. Protti. SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo, Geroni, Tarozzi (1’st Mazia), Cinquegrana, Gamberini (30’st Leonardi), Gattor, Marra, Matta (30’st Merighi), Prasso (8’pts Montanaro). A disp. Albieri, Ingegneri, Zanini, Galassi, Pirazzoli. All. Bertone. Arbitro: Decimo di Napoli. Reti: 5’pts Marra, 7’pts Leonardi. Note: ammoniti Agbugui, Lisi, Mattiolo, Barattini, Gobbo, Tarozzi, Cinquegrana, Marra, Matta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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