brutto ko sasso marconi mai pericoloso

Il Sasso Marconi di Franco Farneti subisce una pesante sconfitta in una partita che ha complicato notevolmente il percorso verso la salvezza. La squadra ha affrontato l’avversario senza riuscire a mantenere il controllo del gioco, e il risultato finale riflette le difficoltà incontrate sul campo. La sconfitta rappresenta un passo indietro nello sviluppo della stagione della formazione.

SASSO MARCONI (Bologna) Si complica, e non di poco, il cammino verso la salvezza del Sasso Marconi di Franco Farneti. Il team gialloblù è uscito infatti sconfitto per 2-0 dallo scontro diretto casalingo contro la Correggese (con cui prima di questa partita condivideva il sestultimo posto in classifica ) e, a causa di questo sanguinoso ko e di alcuni risultati sfavorevoli provenienti dagli altri campi (su tutti il successo esterno del Sant’Angelo nel derby lombardo contro il Sangiuliano City), adesso i punti di svantaggio dalla zona salvezza sono ben cinque. Chissà che la sosta di domenica prossima per il Torneo di Viareggio non possa fare bene a capitan Geroni e compagni che, dopo questo stop forzato, si giocheranno una buona fetta di salvezza contro le ultime due della classe Tropical Coriano e Tuttocuoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

