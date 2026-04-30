Il borgo del lago di Como con le cascate d' acqua smeraldo

Tra i borghi che si affacciano sul Lago di Como, Domaso si distingue per le sue case dai colori pastello e le cascate d'acqua di un verde smeraldo. Questo piccolo centro, spesso meno frequentato rispetto ad altri località del lago, offre paesaggi naturali unici e un fascino autentico. La sua posizione e le caratteristiche architettoniche attraggono visitatori alla ricerca di un angolo tranquillo e pittoresco.

Un'autentica meraviglia lariana: tra i tanti magici borghi che s’affacciano sul Lago di Como, quello di Domaso, con le sue case color pastello, è forse uno dei più belli ma anche forse poco noto. Probabilmente di origine romana, Domaso ebbe nel corso del Medioevo importanza pari a Gravedona, con.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Il borgo segreto del lago di Como da visitare a Pasqua Baia del Bogn: il paradiso smeraldo tra le rocce del Lago d’IseoA circa quaranta minuti di distanza da Bergamo, lungo il versante occidentale del lago d’Iseo, si apre uno scenario naturale che sfida le aspettative... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sul Lago di Como c'è un borgo labirinto e si può visitare (con un'apertura straordinaria); Il balcone più bello del Lago di Como: un borgo di pietra sospeso tra le nuvole che in pochi conoscono; Il paese labirinto del Lago di Como: visita guidata con apertura straordinaria della Galleria Mina; I 5 borghi del Lago di Como da vedere in primavera tra ville, silenzio e scorci d’acqua. Il borgo del lago di Como con le cascate d'acqua smeraldoUn'autentica meraviglia lariana: tra i tanti magici borghi che s’affacciano sul Lago di Como, quello di Domaso, con le sue case color pastello, è forse uno dei più belli ma anche forse poco noto. Prob ... quicomo.it Il borgo sul Lago di Como è di una bellezza mozzafiato ma la sfida è contare i gradini: sono 1000 o no?Esiste un luogo, sulla sponda lecchese del Lago di Como, dove il rumore delle auto lascia il posto al rintocco lento delle campane e al fruscio dell’acqua. È Corenno Plinio, una frazione di Dervio che ... comozero.it Dopodomani il Napoli va a Como, è la partita più importante di questo finale di stagione, ma anche uno scontro tra filosofie di calcio. Il sogno bagnato delle notti pruriginose dei belgiuochisti, Fabregas, contro l'utilitarista Antonio Conte da Lecce. L'uomo che i c - facebook.com facebook Ds #Como: “ #NicoPaz ha fatto gli esami: ecco l’esito e come sta! Siamo certi di proseguire con #Fabregas” x.com